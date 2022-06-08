美股由蘋果（Apple）等科技股領漲收高，道瓊工業指數上揚264點，帶動今(8)日亞股表現，日股早盤開高漲逾200點，韓股也維持在紅盤之上，台股早盤上漲逾130點，最高約來到16648點。

指標股台積電今日將舉行股東會，股價早盤上漲5元來到540元，聯電漲逾1%來到52.3元，貨櫃三雄漲幅均超過1%，帶動台股上漲。

不過國際股市變數仍多，美國10日將公布5月消費者物價指數（CPI）、16日將舉行的Fed利率決策會議。國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，在美國本周公布5月CPI之前，台股恐受此不確定因素影響。

道瓊工業指數上揚264.36點或0.80%，以33180.14點作收；標準普爾指數揚升39.25點或0.95%，收在4160.68點；科技股那斯達克指數上漲113.86點或0.94%，收12175.23點；費城半導體指數攀升30.231點或0.99%，收3092.966點。