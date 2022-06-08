【政新鮮】張善政恐成朱立倫打壓同黨工具？ 深藍副主席怒轟他：一生都在幹這種壞事情｜#中時新聞網

國民黨黨主席朱立倫徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引爆藍營「桃園之亂」。傳出有反朱力量正在集結，打算改挺台北市前議員羅智強。對此，在桃園政壇資歷深厚的前立委陳學聖表示，「挺羅」的力量正在被慢慢瓦解，因為這是一個「化解」的過程，大家都認為張、朱二人可以切開，畢竟羅要怎麼罵朱都無所謂，但張確實是個能讓桃園更好、懂得怎麼做事的人。

陳學聖6日陪同張善政到桃園蘆竹五福宮參拜，會後接受香港媒體《中評社》訪問表示，他認為張和桃園市議長邱奕勝、立委呂玉玲的關係，並不是太大的難題，大家都在政治圈走這麼久了，最後都必須要爭取資源服務鄉親，大家在同個政黨、同個體系一定更好，不然難道讓給綠營會對大家比較好嗎？

針對羅智強與朱立倫的關係，陳學聖坦言，就算羅一輩子都不跟朱往來也沒關係，但張善政要選上桃園市長，這才是最大的關鍵。因為大家要思考，「去求綠營還不如拜託自己人」，道理就是這麼簡單，而大家也都心知肚明。

傳出黨內正掀起一波內鬥，「反朱」力量正在集結想改「挺羅」。對此，陳學聖直言，挺羅智強的力量已慢慢在化解，因為這是一個過程，大家會開始思考，張善政和朱立倫是可以切開的；羅怎麼罵朱都無所謂，但張確實是個人才，能夠讓桃園更好也懂得做事。