出貨持續增加，東陽(1319)5月合併營收16.82億元，年成長22％，前5月累計合併營收85億元，年成長15％。東陽近年積極開發新能源車市場及輕量化產品，除配套前十五大車廠現有的新能源車產品之外，也開拓具發展潛力的新車廠。

AM事業5月合併營收12.46億元，年成長31％，前5月累計合併營收60.13億元，年成長16％。OEM事業5月合併營收4.36億元，前5月累計合併營收24.87億元，年成長14％。

疫情影響淡化後，受到壓抑的購車需求預計將會釋放，加上大陸財務部宣布為促進汽車消費，支持汽車產業發展，對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內且單車價格（不含加值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅，優於市場原本預期1.6升排量以下的車型。法人認為，2022年大陸車市銷量年增率可望免於落入衰退，進入2023年，若疫情趨緩且晶片供應改善，市場需求應該恢復正常個位數成長軌道，對東陽大陸OEM業績提振有正面作用。