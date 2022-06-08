快篩陽等於確診上路後，新北市37處社區篩檢站篩檢量從5月19到25日的5萬5053件，5月26日到6月1日已降到1萬6160件，篩檢數下降70％，先前只做PCR的樹林社篩站已經在6日停止服務，三重小巨蛋與林口恩樺也將在11日關閉，本周衛生局已請其餘各社篩站檢討是否要關站或減少服務時段，把醫療量能全力回頭守中重症。新北市長侯友宜表示，該調整就減少，不要浪費人力。

侯友宜說，快篩陽等於確診是面對這波Omicron病毒最重要的措施，當初他就像中央呼籲，當時PCR通報系統常常要超過3天，生病痛苦的人還要排隊，快篩陽等於確診該給藥就給藥。

侯友宜說， PCR篩檢量下降70％，能把醫事人員量能回來守中重症，透過轉型紓解大量壓力，才是解決問題的關鍵。

侯友宜也說，衛生局也已找來急救責任醫院討論，專責病房是否要從30％降回25％，慢慢照顧其他更需要的中重症，不管結果如何，新北一定要承擔責任，好的意見也希望可以一體適用在中央，病毒不等人，等公文來、思考太久、反應太慢、準備不及，後果都是人民買單。