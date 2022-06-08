行政院長蘇貞昌昨（7）日參加海科館「潮境方舟1號」啟航儀式時，分享他的退休夢，說未來想擁有自己的帆船，繞行台灣一圈。國民黨台北市議員王鴻薇感嘆的說，疫情已帶走超過3000條人命，這些人失去築夢未來的機會，「蘇貞昌院長，恭喜你還有夢！」

王鴻薇昨日在臉書表示，新冠肺炎已奪走超過3000條人命，其中包括7位12歲以下的兒童，他們還來不及築夢未來就離開人世，每天確診人數也在6萬至8萬人上下，蘇貞昌卻在這時分享自己的退休帆船夢，讓她忍不住說「蘇貞昌院長，恭喜你還有夢」。

王鴻薇認為，若蘇貞昌想退休可以趁早，「一邊戀棧，一邊想著退休，難怪防疫做得漫不經心，難怪部署超級落後，難怪碰到事情就甩鍋給別人！」

王鴻薇怒批，蘇貞昌附和蔡英文將19萬確診的兒童列入疫苗施打率；面對確診者24小時火化的質疑，也只會四兩撥千金，要指揮中心跟民眾多溝通，「請問這要怎麼個溝通？不是『有政府，會做事』嗎？還是有政府只會推事？」

王鴻薇質疑，疫情還在燒，蘇貞昌大談退休帆船夢不會覺得違和不宜嗎？還是已對人民痛苦麻木，渾然不覺了。