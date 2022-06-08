「真實日式高級生吐司」以簡約的日系風格屹立在高雄市橋頭區白樹彩繪社區內，憑藉真材實料的經典生吐司成為人氣烘焙店，其創辦人顏廷真原於海外從事設計工作，因疫情返台創業，在高雄市政府青年局青年創業補助支持下，不僅設立工作室且讓營運更上軌道，一天僅營業4小時即完售，產品受歡迎程度可見一斑。

青年局指出，「真實日式高級生吐司」主打正統日式作法，只專一烘焙生吐司，對於用料及工序都相當重視，堅持手作及天然用料，就連內餡也是手作不使用現成品！因此甫一營業就門庭若市，深受消費者肯定，此種對於專業之用心及堅持，值得青年朋友的學習。

創辦人顏廷真表示，真實吐司採用紐西蘭鮮奶油搭配日本山茶花麵粉，全程鮮奶不加一滴水，以低溫18小時發酵，造就出柔軟綿密的日式生吐司，且設計包裝加入巧思，簡單又帶有高級感的包裝，也很適合買來當伴手禮。顏廷真說明，創業初期因考量疫情影響，所以在無實體店面的情況下以網路販售的方式經營，期間發現家用的烘焙器具生產有限，萌生開設店面的念頭，很感謝青年局的協助，在創業初期可以更有彈性的運用資金。

青年局張以理局長表示，本局作為青年的後盾，為了讓高雄市年輕朋友在創業路上穩固夢想基礎，目前已推出各項青年創業貸款、利息補貼及補助等創業資源，且因新冠肺炎疫情持續嚴峻，對青創業者造成很大挑戰，青年局對此特別研擬相關紓困方案，包括111年青創補助租金可以提前請領，及青創貸款可申請展延寬限期1年等措施；下半年更規劃推出青創事業行銷補助，希望協助青創業者降低創業成本、強化行銷及競爭力。