周二美股連續第2日收高。華爾街股市開盤走低，道瓊指數一度跌逾270點，但主要指數盤中反彈並都以近全日高點做收。科技和能源股上漲帶來提振，而零售巨頭Target Corp對本季獲利表現和庫存過剩發出警告使零售股承壓。

★主要指數（道瓊、標普500、那斯達克、費城半導體指數）

道瓊指數收漲264.36點或0.8%，為33,180.14點。

標普500指數漲39.25點或0.95%，收在4,160.68點。

那斯達克指數漲113.86點或0.94%，為12,175.23點。

費城半導體指數上漲30.23點或0.99%，收3,092.97點。

★消息

世界銀行發布最新「全球經濟展望」（Global Economic Prospects）報告，將今年全球經濟成長預測從4月時預估的3.2%調降至2.9%，為今年以來第2度下修，並警告受到俄烏戰爭影響，全球經濟面臨陷入停滯性通膨的風險，恐將帶來長期的衝擊。世銀總裁David Malpass表示，如果報告中的風險全都實現，全球經濟成長可能更急遽地放緩，恐導致全球經濟衰退。

美國財長葉倫在參議院財政委員會的聽證會上表示，她預期通膨仍將居高不下，拜登政府可能會在其預算提案上修今年4.7%的通膨預測。美國正在處理「難以接受的通膨水準」，但她希望物價上漲很快就會開始消退。

在Target發出預警後，美國10年期公債殖利率急速下挫並跌破3%，尾盤下跌5.3個基點，報2.985%。但也有市場人士認為Target的警告或許代表通膨最糟的情況已經過去，聯準會或許不必為了抑制通膨而大舉升息，進而導致經濟急劇放緩。

市場將密切關注周五發布的5月消費者物價指數（CPI）。市場預期5月通膨仍將處於高點，但在排除波動較大的食品與能源價格之後，核心CPI年增率可能放緩。

在需求升高和供應緊張的預期帶動下，周二紐約期油收漲91美分或0.77%，為每桶119.41美元，創下3月8日以來新高。倫敦布蘭特期油收漲1.06美元或0.89%，為每桶120.57美元，創下5月31日以來新高。美國迎來駕車出遊旺季，以及中國放寬防疫封控，使原油需求前景趨於樂觀。伊朗核協議仍然懸宕等消息，加深了對供應面吃緊的擔憂。

美國各交易所成交量總計為103.8億股，少於過去20日均量125億股。

★分析

美股盤初下跌，走勢仍然震盪，但已從近來的大跌中回神。Ingalls資深投資組合策略師Tim Ghriskey表示，最近我們有了不錯的反彈，普遍來說，投資氣氛有所改善，但正如我們所看到的那樣，我們正處於一個反覆不定市場。我們會在某個時候觸底，然後市場將走高，但基於一些正籠罩著市場的基本面問題，我們很難相信觸底反彈即將到來。當然，我們今天從Target看到的，對消費力而言並不是好消息。

Northwestern Mutual Wealth Management分析師Brent Schutte表示，近幾周來，主要零售商公布的業績和前景好壞不一，這加劇了股市波動，投資人想確定這些消息是否預告經濟可能開始衰退，或者消費者支出快速變化，導致一些公司在庫存方面猝不及防。我聽到的是支出轉變、而非停止支出。過去幾年，支出多用於購買商品而非服務，隨著我們進一步擺脫新冠疫情對的影響，這種現象正在逐漸消退。(2-1)