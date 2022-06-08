Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler表示，Target這個消息有利有弊。一方面，這顯然對Target來說是個負面消息；但另一方面，這是通膨可能已經到頂的重大信號之一。當然，經濟有可能軟著陸，即我們提高利率，達成抑制通膨的效果，但不會阻止經濟成長。

Ameriprise Financial全球市場策略師Anthony Saglimbene表示，Target的消息顯示更多公司將開始為獲利減少做準備，今年我們可能看到獲利衰退，但不會看到經濟衰退，這表示我們的獲利可能零增長，這將給股市帶來阻力。

花旗策略師Chris Montagu表示，股市現在已經遠離5月中旬以來的低點，但投資人仍在觀望近期的反彈是熊市反彈，還是市場已在今年以來的重挫中觸底。自4月初以來連續6周，投資人持續增加新的空頭部位，因此使市場較傾向看跌，雖然這種看跌氣氛在5月底確實有所消退，但過去一周並沒有出現任何看漲的跡象足以支持更持久的反彈。

★類股

標普500指數11大類股僅非必需消費類股收黑，終場小跌0.37%。

原油價格勁揚，能源股指數大漲3.14%，表現最佳，並創下2014年以來新高。

科技股收漲1.22%，給標普500指數帶來最大的提振。工業股、醫療保健股和地產股漲幅亦超過1%。

★重磅股

重量級科技股普遍上漲，蘋果漲1.76%，微軟漲1.40%，亞馬遜跌1.43%，Alphabet漲0.28%，特斯拉漲0.25%，Meta漲0.72%，網飛漲0.75%。

道瓊指數方面，蘋果成交量排名第一，其次依序為英特爾、微軟、沃爾瑪和Verizon。Salesforce漲2.34%，漲幅最大；Walmart跌1.20%，表現最差。

主要晶片股方面，德儀漲1.25%，高通漲1.03%，恩智浦漲1.01%，輝達漲0.75%，應用材料漲0.58%，英特爾漲0.44%，美光漲0.44%，超微跌0.35%。

★焦點股

蘋果股價上漲1.76%，收在148.71美元，儘管稍早前媒體報導歐盟和歐洲議會同意未來在歐盟銷售的手機、平板電腦、相機和筆電等電子設備都必須統一使用USB-Type C充電孔，除筆電有為期40個月的緩衝期之外，其他電子設備應在2024年秋季前遵守新規。這表示到2024年，蘋果就必須更換完在歐洲銷售的iPhone手機充電孔。

美國第二大零售百貨集團Target收跌2.3%，盤中一度重挫近8%。該公司在兩周前發布令人失望的獲利展望，周二宣布下修本季獲利預測，並警告公司將不得不推出折扣更大的促銷活動以出清過剩的庫存。受此打擊，沃爾瑪和好市多分別跌1.24%和0.15%。標普零售股指數跌1%。

連鎖百貨公司Kohl's Corp大漲8.24%，收在45.59美元，盤中一度大漲近13%。媒體報導Kohl's和主要業務為收購和管理加盟連鎖公司的Franchise Group Inc已經就收購案進入「排他性協商」，這項交易對Kohl's的估值接近80億美元。旗下擁有American Freight、Pet Supplies Plus、Vitamin Shoppe及Buddy's Home Furnishings等零售品牌的Franchise收漲4.78%，盤中一度大漲近15%。

★台股ADR

台股ADR全面收高。

台積電ADR漲0.78%，收93.84美元，換算台股價格為553.92元。

聯電ADR漲1.91%，收9.05美元，換算台股價格為53.42元。

日月光ADR漲0.14%，收7.16美元，換算台股價格為105.66元。

中華電信ADR漲0.14%，收42.97美元，換算台股價格為126.82元。(2-2)