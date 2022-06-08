【旅奇傳媒/日本部報導】 岩手縣的「洽咕洽咕趕馬會祭」擁有 200 多年歷史在每年6月舉辦，是以馬兒為主角的慶典。為了感謝這群農耕好幫手，並祈求愛馬無病無災，祭典上會嚴選 100 多頭駿馬，在牠們身上掛上超級華麗的裝飾！
隊伍浩浩蕩蕩地從滝澤市的鬼越蒼前神社出發，行經盛岡市中心，最後抵達盛岡八幡宮，全長約 15 公里，全程走完要將近 5 小時。裝飾在馬兒身上大約 100 個左右的鈴鐺，在馬兒行進時會發出「恰咕恰咕」的聲音，也讓這個祭典獲選日本有保存價值的「日本音風景百選」！
今年祭典將於6月11日週六舉辦，前一天6月10日更有可以讓大家好好拍照的「洽咕洽咕趕馬攝影會」，共有10匹裝扮好的馬會在鬼越蒼前神社登場，進行2次戶外小遊行，讓來場者可以用岩手山和綠色田園當背景拍下馬兒們的最佳美照，還能參加攝影比賽拿好禮。
疫情過後，明年夏天若想親眼目睹一大群可愛馬匹在路上行走的壯觀畫面，趕快筆記以下活動資訊：
\ 2022洽咕洽咕趕馬會祭/
活動時間｜2022/6/11(六)，每年六月第2個週六
活動地點｜鬼越蒼前神社～盛岡八幡宮
交通方式｜JR盛岡站前搭巴士至「滝沢鵜飼」下車後徒步20分鐘，便抵達鬼越蒼前神社。
\ 2022洽咕洽咕趕馬攝影會&攝影比賽/
活動時間｜2022/6/10(五)11:00-14:00
活動地點｜鬼越蒼前神社
交通方式｜JR盛岡站前搭巴士至「滝沢鵜飼」下車後徒步20分鐘。
▲岩手縣的「洽咕洽咕趕馬會祭」會嚴選 100 多頭駿馬，在牠們身上掛上超級華麗的裝飾！隊伍浩浩蕩蕩地從滝澤市的鬼越蒼前神社出發，行經盛岡市中心，最後抵達盛岡八幡宮。
（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）
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