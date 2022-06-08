對於確診Covid-19不幸過世後是否要24小時內火化？陳時中原本強調中央從未要求要在24小時內火化，昨日改口說，「不是說24小時內火化是錯的，沒有，那是對的。我們希望他速度快，只是我們沒有明寫要24小時內，並沒有說24小時內火化是錯的」資深媒體人劉寶傑暴怒嘶吼痛罵，「你在說什麼東西」？

劉寶傑7日在《關鍵時刻》節目表示，罹患Covid-19如果不幸往生，是否必須在24小時內火化，現在在台灣炸鍋，過去一段時間，大家都遵守規定，沒有人為此去吵鬧，結果陳時中自己吹皺一池春水。一開始說沒有這個規定，到7日又說，雖然沒有規定24小時內火化，但不是指24小時內火化是錯的，這是對的，只是沒有明寫。

劉寶傑痛批「你在說什麼東西」，這樣講下去，你讓大家怎遵循？台灣很多人、老人家是非常在乎最後一程，很多老人家在生前連要穿什麼衣服、要用什麼方式、要用什麼棺木，都準備好了，就代表很在乎這件事情。他暴怒轟，今天為了防疫可以忍受痛苦，「可是你不能跟我講說，我這一切都沒有意義！」台灣是全世界最聽話的一群人，要戴口罩就戴口罩，要保持安全距離就保持安全距離，不用講大家都照規矩。「結果我今天照規矩辦事，我是笨蛋！」

來賓《美麗島電子報》董事長吳子嘉認則為，這就是陳時中典型處理事情的心態，他對一件事情的是非曲直輕重，是搞不清楚的，所以第一時間他就甩鍋，更可惡的是還有民進黨黨團幹部鄭運鵬還幫他澄清。這件事的後遺症很嚴重，因為台灣是慎終追遠的社會，殯儀館規定不能暫存，要火化的時候，家屬可能都還沒有到場，到底火化什麼家屬可能也搞不清楚，情況是亂七八糟，家屬飽受折磨，製造台灣社會混亂。

劉寶傑說，他看不懂陳時中到底要表達什麼，「那到底什麼時候要火化？可否瞻仰遺容？可以辦告別式嗎？」台灣人真的很守規矩，可是不能說忍受這些痛苦之後，「你說跟你一點關係都沒有！」並且，接下來該怎麼辦呢？