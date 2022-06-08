籃球網紅「冠杰起瘋了」在臉書擁有4萬多人追蹤，前幾年因在網上PO出「噠噠噠 」自創招式一夕成名，成為許多籃球愛好者爭相追隨的目標，而冠杰也很努力經營自己的頻道，和粉絲們分享他對籃球的熱情。最近因應P.LEAGUE+聯盟開放新人選秀報名，實力備受矚目的冠杰起了報名念頭，在網友大力支持下他決定加入這場戰爭！

冠杰近期PO出P.LEAGUE+新人選秀報名訊息在臉書，進而詢問粉絲們說：「該填嗎？？ 認真思考中。」短短一句話擁入近2千則留言、60次分享，底下幾乎是粉絲一面倒的好評，網友Allen Chen就警告想報名的朋友，認為冠杰若參選他可能因此失去機會，也有人認為以場上觀賞度冠杰就佔了極大優勢，甚至還有粉絲覺得冠杰應該直接報名NBA。

在這樣瘋狂支持浪潮下，冠杰最後沒讓大家失望，在留言區表示：「好啦 我報名了..... 沒有狀元上去也沒有關係，就保持好玩的心態去試試看!!!」並附上報名成功的截圖，展現他強大的氣場和決心，想必接下來籃壇會掀起一陣大風暴，無論冠杰最後有無成功進入P.LEAGUE+，都創下籃球界歷史性的一刻。

而冠杰也不單靠粉絲支持就選擇報名，最近他拋下籃球教學工作，投身3X3聯盟「3X3.EXE聯盟表演賽」，可說是提早為選秀熱身，比賽中他穿上繡有自己名字的球衣，並大秀傳奇神技「噠噠噠 」及謎樣上籃步伐，都讓觀眾嘆為觀止，而過程中冠杰仍保持謙遜態度，令人相當讚賞。(冠杰臉書粉絲專業：https://www.facebook.com/CrazyGuanJie)