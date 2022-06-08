女星李妍憬日前向謎片導演圤智雨喊話要當AV女優，提出包括片酬及男優選角等問題，一度引發網友議論，不過她隨後改口表示只是開玩笑，如今傳出她將用另一種方式投入AV產業，並擔任徵選AV男優的評審，還表示要「親自驗貨」。

李妍憬日前向AV導演圤智雨喊話：「如果當A片女優的話，戲引子圤智雨你要不要拍我？」圤智雨則回覆當然願意拍，不過點出兩大現實面問題，就是片酬不低及得找誰擔任男優?對此，李妍憬表示要拍的話早就拍了，但也坦言「我開價可能真的沒人負擔的起」，但後來隨即改口僅是開玩笑，不過據悉她將用另一種方式投入AV產業，並擔任徵選男優的評審。

根據《鏡週刊》報導，對於改當徵選男優的評審，李妍瑾也訂出一套嚴格評選標準，最基本的除了要有顏值之外，尺寸也不能太小，而且一定要「脫褲驗貨」，否則怎知是不是謊報，接著更透露現場要在沒有影像及書籍輔助下，考驗男優「升旗能力」，才能呈現最自然的真實反應。

據悉，圤智雨原本打算邀李妍瑾好友Makiyo擔任評審，但此提議馬上遭到打槍，她表示除了疫情嚴峻之外，另一個就是胎教問題，畢竟孕婦當眾「賞鳥」成何體統，真要邀請至少得等她產後復出，接著強調雖然是人妻人母身分，但「成年人又不是沒看過。」