民進黨新竹市長人選未定，外傳民進黨在等行政院發言人羅秉成點頭參選。對此，羅秉成今天再度重申，志不在選舉，自己對選舉沒有道德勇氣，不論過去、現在、未來，都沒有選舉的打算，他很清楚自己的專業領域是在法律。

面對外界頻頻點名，民進黨有意徵召其參選新竹市長，羅秉成表示，選舉不在他人生的選項，小英總統沒找過他談，他也不是民進黨籍，對選舉自己沒有道德勇氣，並非其他個人因素，不要想太多，而是自己已經做決定，真的不參與選舉。

羅秉成強調，他很清楚自己的專業領域在法律，選舉對他而言，心情跟心願都不在此，蘇院長也非常尊重他的決定，不會逼他參選。

此外，針對染疫遺體是否要在24小時內火化，引發外界對指揮中心及疫情指揮官陳時中的質疑，羅秉成說，這個議題被政治解讀難免，尤其是外界揣測陳時中要去選市長，政治攻防一定會有，但陳時中也講得很清楚，規定看起來僅提到盡速，沒有硬性規定要24小時內火化。

面對民眾不捨來不及跟親人道別，遺體已經被火化，羅秉成說，相關規定在技術層面如何做調整，都可以討論看看。