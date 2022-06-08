隨著南韓新冠疫情趨緩，南韓中央防疫對策本部8日表示，所有入境人員無論是否接種新冠疫苗、不分國籍，當天起一律免隔離，邊境全面開放。

根據《韓聯社》報導，考慮到國外新冠疫情較穩定，且英國、德國、丹麥等國入境已經免隔離，南韓防疫部門決定全面解除入境隔離措施。根據報導，南韓近一周累計僅8萬6241人確診，8日僅13358例，較前一周減少33%，連續11周確診數都下降。

防疫部門表示，解除入境隔離雖可能使防疫風險上升，但國內大規模感和疫苗接種已經實現群體免疫，且繼續隔離會產生巨大社會負擔，預計解隔後會帶來經濟成長效果。但考慮到Omicron的亞變種BA.2.12.1的等更強力的傳播速度，將繼續維持入境前後各1次的新冠檢測。

從8日起，仁川機場航班量將全面開放，預計入境人數將不斷增加。防疫部門也表示，正在密切關注猴痘等全球新型傳染病的蔓延情況，並將視情況迅速轉換管控措施。