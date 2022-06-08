失智八旬翁外出不慎跌倒，頭家派出所員警協助尋找家屬陪同就醫。（民眾提供）

「家有一老、如有一寶！」大雅分局頭家派出所警員陳國斌、陳怡君，日前中午擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案稱在潭子區頭張路一段117巷附近有一男子需要協助就醫。警方到達現場後，發現該名八旬林姓老翁跌倒在地，頭部有擦挫傷，地上已有一灘鮮血，緊急協助尋找其家屬陪同就醫。

警方指出，員警獲報到場時，除發線林姓老翁跌倒在地，頭部有擦挫傷外，地上已有一灘鮮血，且因罹患失智症無法正常溝通，遂立即通知119救護人員到場協助救護傷患，同時並請該社區保全人員查看，後續確認為該社區大樓居民後，馬上通知樓上，不知情的妻子及其兒子下樓。

林姓老翁家屬下樓，看到已由救護人員包紮好準備送醫才鬆了口氣，後續林翁由其兒子陪同至醫院就醫。林姓妻子說，丈夫因罹患失智症，已勸其勿獨自出門，非常感謝警方協助就醫。

頭家派出所長羅明中表示，所幸案發地點是發生在離社區不遠處，還有社區保全可以協助，家中如有失智老人，提醒外出記得配戴證件或失智手環，或在衣物標示姓名和聯絡電話，俾利警方立即辨認身分，降低走失所造成的傷害。