台積電股東常會今天登場，董事長劉德音表示，台積電正進入一個高結構性成長年，今年營收預期成長30%左右。

台積電今天在新竹國賓大飯店召開股東常會，由劉德音主持。他致詞說，在疫情特別緊張時刻，台積電準備線上直播，祝福大家平安健康。

劉德音表示，台積電在全體員工努力下，近年來各方面都有長足進步，去年營收成長24.9%，今年也預期成長30%左右。

展望未來，劉德音說，由於生活數位化的加速，以及半導體技術持續領先，台積電正進入一個高結構性成長年；因為如此，擴產方面要做好事前部署與準備，將大幅增加資本投資，台積電在半導體製造擴產，仍會持續在台灣，也將延伸到美國及日本。

劉德音表示，這2年疫情造成世界上各地半導體供應鏈混亂，台積電生產出貨極大化，以及在彈性調整方面，公司上下全力以赴，給予客戶最大支持，也增進與客戶信任。

劉德音說，儘管未來疫情、世界經濟及半導體產業循環不確定性，短期內持續存在，不過，在技術領先、製造卓越及客戶信任方面進步，讓台積電準備好迎接未來幾年的挑戰。台積電目標將持續為股東創造最大價值，謝謝股東長期對台積電的支持。