昆山廠區復工，散熱模組供應商安力-KY(5223)5月合併營收攀升至2.39億元，月增271%，為歷年同月新高，安力-KY積極佈局車用領域，光學雷達關鍵機構件下半年出貨量可望逐步放大，隨著車用佈局發酵，安力-KY董事長許振焜表示，今年下半年會比上半年好。

安力-KY大陸昆山於4月因防疫封城停工，致使安力-KY 4月合併營收驟減，不過，隨著昆山地區全面復工，安力-KY昆山廠產能已於5月全部恢復，營收也快速攀升，安力-KY自結5月合併營收為2.39億元，月增271%，年增61%，創歷年同期新高，累計前5月合併營收為8.84億元，年減2%。

就各產品來看，在伺服器/家用遊戲機散熱零件方面，今年前5月伺服器及家用遊戲機營收約1.75億元，佔整體營收高達約20%；根據外媒報導，Meta將於德州興建新資料中心，預定2024年開始營運，微軟、亞馬遜也將持續擴大挹注資金投資雲端，力拚雲端運算服務迅速成長，美國中央處理器供應商也認為伺服器後市可期，英特爾看好資料中心、人工智慧業務逐年成長至2026年，有望成為公司營運成長動能。

在智慧電動車關鍵零組件部分，安力-KY近幾年加大力道佈局車用等非IT領域，看好光學雷達在中國智能電動汽車的應用加速進行，尤其以物流車需求較大，安力-KY光學雷達關鍵機構件已於今年上半年開始出貨，今年前5月車用營收約1600萬元，佔整體營收約1.8%，安力-KY預估，下半年再增加治具後量可逐漸放大。

安力-KY表示，根據陸媒報導，大陸當局新一輪的新能源汽車下鄉具體政策可能在於近期頒布，受疫情壓制的汽車需求有機會得到釋放，預料短期內新能源車銷量將快速回升，長期來看，在碳中和背景下，新能源車產業高速成長的趨勢不變，預期車用布局可望逐年發酵。