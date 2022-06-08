國際獅子會300B1區繼107年捐贈1輛糖尿病照護專車後，8日再度捐贈新北市2台免散瞳眼底攝影機及AI糖尿病視網膜病變輔助診斷判讀系統，結合糖尿病照護專車，辦理糖尿病眼底攝影檢查，專為新北市糖友服務，新北市長侯友宜感謝獅子會熱心公益的善行，為新北市偏鄉地區投注大量醫療資源。

健保署資料顯示，新北市去年就醫的糖尿病個案約25萬人，眼底檢查率去年較前年下降約3％，顯見因新冠肺炎疫情來襲，許多慢性病患不敢回醫院看病及拿藥，且具慢性病史者感染新冠肺炎後，容易演變為重症，建議請慢性病患者經醫師評估許可後，盡快完成疫苗完整接種。

而糖尿病容易引發多種合併症，如果沒有定期檢查或是按時服藥可能會造成病況惡化，其中「視網膜病變」是糖尿病患者失明最重要的原因，若能早期發現糖尿病視網膜病變並給予適當治療及控制，可延緩病情的惡化並保留或改善視力。

新北市目前29區內有13區無眼科診所，眼科醫療資源匱乏，300B1區全體獅友捐贈的「免散瞳眼底攝影機」能為糖尿病患者拍攝眼底影像，因不用點散瞳劑可減少糖友等待時間，再經「AI糖尿病視網膜病變輔助診斷軟體」以人工智慧判讀影像結果，供衛生所醫師參考，以利適時轉介予眼科醫師診治，藉此早期發現、早期治療。

此外儀器結合衛生局糖尿病照護專車提升行動醫療服務動能，更貼近民眾生活，克服偏鄉地區就醫的不便讓更多糖友享受良好的醫療服務及社會善心。