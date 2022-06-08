台積電股東會登場，敲響台股超級股東會第一炮，摩根士丹利證券指出，市場緊盯台積電最新看法來解答市場對景氣疑慮，最新預料台積電在下月的法說會上，將重申2022年營收增長三成看法，有助化解部分投資人對科技需求「硬著陸」之疑慮。

台積電可望在股東會、法說會上釋出對下半年景氣看法，尤其市場近期對智慧機、PC相關半導體砍單出現雜音，部分悲觀者甚至擔憂電子需求疲軟擴散到資料中心、車用半導體等表現突出的領域，空頭傳言一時半刻難以止歇，因此，大摩期待，台積電屆時提出對高效能運算（HPC）商機第三季、2022年全年展望，將能使本次半導體循環前景較為清晰，釐清究竟是正常庫存調整的軟著陸，抑或是電子業普遍衰退的硬著陸。

摩根士丹利提出三種情境假設。一、悲觀情境：第三季營收季減0～5％，全年營收處在財測下緣的年增25％，意味電子業需求硬著陸。二、基本假設：第三季營收季增0～2％，全年營收處在財測上緣的年增30％，意味電子業需求軟著陸。三、第三季營收季增2～7％，全年營收年增超過30％，意味電子產業需求復甦。

大摩研判，台積電在手積壓的訂單雖然略有減少，然依舊足以維持下半年產能利用率滿載，上述情境中以基本假設發生機率達五成最高，若台積電釋出與基本假設相符的展望，可望激勵股價上揚3～5％。