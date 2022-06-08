歐洲股市周二收盤下跌。投資人擔憂全球主要央行為遏制通膨而收緊貨幣，將擠壓經濟成長；另外在美國零售巨頭Target發佈悲觀警告後，零售股也下跌。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌1.24點或0.28%，為442.88點。在Target一個月內第二次下調季度獲利預期後，零售股下跌0.9%。

AJ Bell金融分析師Danni Hewson說，零售股今年以來已承受了絕對的打擊，無法想像零售股在可預見的未來會有任何喘息機會。而這也是為什麼，目前有看到越來越多的合併和收購活動。

利率敏感的科技股下跌1.1%。法國軟體公司達梭系統(Dassault Systemes)在遭券商降評後，下跌2.3%。

澳洲央行宣布升息，升幅為近22年新高，並暗示將有更多收緊措施，以打壓上漲的物價。投資人也關注本周歐洲央行(ECB)的會議，以及美國即將公布的通膨數據。

Hewson表示，人們確實難以對付不斷飆升的通膨，而即使周四ECB沒有採取小幅行動，但肯定會有言詞上的表達。

美國周五的通膨資料，預計CPI會上漲，因此有人猜測，聯準會在七月以後還會再需要升息。

英國富時指數下跌0.1%，英鎊周二收窄了跌幅。英國首相強生在周一的黨內不信任投票中存活了下來，但政治力量遭到削弱，投資人感到緊張。

英國廢棄物管理公司Biffa大漲27%，收報413英鎊。該公司收到私募公司Energy資本夥伴的收購要約，對Biffa的估值在13.6億英鎊(約16.9億美元)。

英國時尚服飾連鎖店Ted Baker大跌18.4%，報111.6英鎊。此前該公司表示，公司偏愛的競購者已經退出競購活動。

北歐航空跌13.9%，報0.66瑞典克朗。瑞典政府表示，不會對該虧損連連的公司進行新注資，並且無意成為該公司的長期股東。