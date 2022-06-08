新竹縣政府前消保官羅鈞盛涉嫌長期接受黃姓建商招待喝花酒，投資建案當建商門神，還邀環保局代理局長羅仕臣、消防局副局長陳中振及新湖地政事務所主任周明堂接受建商招待喝花酒、涉弊，經檢方求處重刑，新竹地院昨終結審理，依貪汙治罪條例判4人1年9個月至4年6個月不等有期徒刑。

羅鈞盛在2015年結識某建設公司的黃姓建商，黃為使在新竹縣興建的建案順利銷售，以保證獲利方式使羅鈞盛投資建案，羅獲利金額達138萬4000元。黃姓建商平日亦經常招待羅鈞盛喝花酒，維持良好關係，羅鈞盛為確保投資獲利，對投資的建案的行政裁罰、消防安全設備竣工查驗、土地建物所有權移轉登記申請案進度等，藉其消保官的身分從中遊說、施壓承辦公務員。

檢方查出，2018年6月至今年1月間，羅鈞盛進一步當建商門神，邀羅仕臣、陳中振及周明堂共同接受建商招待喝花酒，檢方偵查後認定4人及黃姓建商涉貪汙治罪條例依法提起公訴。

新竹地院昨審理終結，宣判羅鈞盛4年6個月有期徒刑、褫奪公權4年；羅仕臣有期徒刑1年10個月褫奪公權2年；陳中振有期徒刑1年9個月、褫奪公權2年；周明堂有期徒刑1年9個月褫奪公權2年。