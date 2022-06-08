當年大S閃嫁「京城四少」汪小菲，婚後生下一雙子女，尤其女兒「小玥兒」出生後，夫妻倆寵孩子都來不及，之後還牽手上過真人綜藝，不料婚姻10年告終，如今兩人已離婚半年，大S再婚具俊曄，汪小菲則數度暴走，甚至爆前妻長期使用違禁藥物，但被女方經紀人及母親打臉，只能說話題不斷，汪小菲也被爆6大黑化內幕，導致大S親友們早在5年前已經疏遠他。

大S在2016年生下兒子，之後身心狀況不佳，汪小菲則忙於工作，據《鏡週刊》報導，兩人其實對孩子的教育理念有很大的差異，汪小菲承襲傳統北京人性格，認為兒子得像個「爺兒們」，但大S覺得孩子只要快樂成長就好，諸如此類觀念相異的問題，讓夫妻倆常吵架，而眾所周知汪小菲寵女兒，嘴上、心裡只掛念著女兒，連在大S宣佈再婚後，有傳她將離台舉家隨具俊曄搬至南韓，汪小菲特地在微博po文：「希望玥兒每天都開開心心的」，平時也很少提到兒子，讓人明顯感覺他偏心。

而大S離婚僅3個月，便與24年前的舊愛具俊曄舊情復燃，閃電宣布再婚，汪小菲竟在微博上數度失控暴走，言語傷害大S本人及其家人，甚至其母張蘭也跟汪小菲一個鼻孔出氣，反觀大S，自婚變至現在，從沒講過前夫的一句壞話，汪小菲的行為讓人看不下去，近日慘遭狗仔踢爆婚內出軌，早在還沒離婚前，就爆出跟網紅張穎穎過從甚密，醜態盡出引發批評。

據悉，汪小菲被爆媽寶、婆媳問題、政治狂熱、重男輕女、酒後失態、動手動腳等6大黑化內幕，傳早從5年前開始，他已被大S及其親友疏遠，離婚前一年更是關係降到冰點，夫妻關係形同陌路。