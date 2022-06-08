新北市漁業處設野柳水產動植物繁殖保育區復育軟絲，軟絲交配後，便把卵產在竹叢上，竹叢上「結實累累」，結付許多軟絲卵。（新北市漁業處提供）

每年6月8日是「世界海洋日」，響應世界海洋日，新北市教育局、野柳國小師生和國立海洋科學博物館合作展開拯救海洋生態行動，在野柳區海王星碼頭進行復育珊瑚礁，結合野柳國小深具薪傳意義的獨木舟薪傳畢業典禮，畢業生蔡秉祐和闕子均在潛水教練陪同下，將50株珊瑚幼苗種植於海王星碼頭的淺水之中，為海洋環境復育投下希望之苗。

教育局長張明文表示，新北巿響應SDGs目標14「水下生命」推動海洋教育，持續發展生活化、在地化的海洋教育課程及活動，教導孩子「知海、親海、愛海」，此次透過珊瑚復育行動，讓學生從復育家鄉的海洋出發，認識、關心海洋並守護海洋，成為保護海洋的小勇士，更期盼這項行動能遍地開花，帶領大家守護美麗海洋。

野柳國小校長張錦霞表示，學校一直以生活化、在地化和國際化的行動實踐海洋教育，這次「復育珊瑚」活動，是由高年級學生參與國立海洋科學博物館活動認識珊瑚復育的保育新知，而提出讓珊瑚重回野柳海洋的想法。

在海科館協助下，贈與學校50株珊瑚苗，並協助進行水質測試，找出最適合野柳鄰近海域的珊瑚種類，是以「片珊瑚」為主，結合校內獨木舟薪傳畢業典禮，希望復育海洋的行動能持續下去，也期待能將海王星碼頭劃入海洋生態保育區，讓珊瑚持續生長與繁殖。

漁業處也在2019年底公告畫設野柳水產動植物繁殖保育區，於保育區海域復育軟絲資源，保育區內只有石花菜及麒麟菜經申請同意後可以有限制的採捕，其他物種在這個保育區內是禁止以任何方式採捕的，岸際徒手及垂釣都不行，是新北第一個完全禁漁區。

自從設置竹叢礁復育軟絲之後，由於小軟絲數量增加，食物鏈完整性提升，生物多樣性也更為豐富。