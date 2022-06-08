散裝航運景氣不墜，遠東集團董事長徐旭東今在裕民股東會表示，展望今年，市場的需求預期會超過船舶的供給數量，成為推升散裝船市場反彈主因，他也恭喜去年投資裕民航運的股東「都是大豐收」，認為今年散裝航運景氣還是會不錯。

徐旭東表示，環保政策日益嚴苛，但「一個公司一定要有將來」，未來將走向綠能的方向非常明確，裕民會適時汰舊換新，確保船隊年輕化，預計2022年到2023年，裕民將有17艘新船加入營運，到2025年船隊數約80～100艘，船隊總載重噸突破1000萬噸，將較現有規模增加近50％。

裕民航運去年營收、獲利都是近10年來最佳，稅後純益為48.92億元，每股稅後純益為5.79元，今年預計擬配發現金股利3元。徐旭東表示，裕民仍將維持穩定的發放 政策，過去10年平均現金殖利率4.5％。

除了散裝船隊，裕民也跨足二項新事業全力擴版圖，一是配合政府 綠能政策，首度投入離岸風電市場，現有二艘人員運輸船，並已簽訂 光船租約投入台灣風場工作；二是將技術服務延伸至代管船舶業務， 客戶有台電、中租迪和等。

裕民目前營運船隊共57艘，總載重噸達約670萬噸，八成以上為環 保節能船，高於市場平均的三成，在建船舶有14艘，預計下半年交付 10艘，明、後年再交 5艘，粗估投資金額達6.2億美元。除此，裕民 也在研究投入LNG船等，及投資更多中小型船舶。