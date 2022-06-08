大陸國務委員兼外長王毅到訪哈薩克，與哈薩克總統托卡耶夫在努爾蘇丹會面，雙方對烏克蘭危機帶來的嚴重負面外溢影響深感擔憂。王毅強調，中國從不在中亞謀求地緣政治利益，也絕不允許域外勢力禍亂這地區。

據中方發布，王毅說，今年是中哈建交30周年，兩國關係經歷了不少大風大浪，中國堅定支持哈薩克斯坦走符合本國國情的發展道路，支持實施「新哈薩克斯坦」發展戰略，願意與哈薩克共同落實兩國元首系列重要共識，推動中哈永久全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階。雙方同意推進高質量共建「一帶一路」，充分發揮中哈合作委員會、產能與投資合作對話會、地方合作論壇等機製作用，推動兩國合作向多元化、深層次和高水平邁進。

雙方對烏克蘭危機帶來的嚴重負面外溢影響深感擔憂。王毅強調，要警惕域外勢力圖謀將地區國家捲入大國衝突，脅迫各國「選邊站隊」，中方希望中亞國家保持定力，排除干擾。

托卡耶夫表示，哈薩克將對華關係置於對外政策優先位置，哈中在重大國際議題上有相同立場和共同語言。

同日，王毅和哈薩克斯坦副總理兼外長特列烏別爾季會談，雙方達成分別在西安和阿克托別互設總領事館，入境免簽延長至14天。