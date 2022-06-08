大陸32歲男星華晨宇，出道時便憑著帥氣外表、獨特又清澈的嗓音，擄獲大批粉絲的心，所到之處皆被

團團包圍，即使後來爆出與女星張碧晨未婚生子，仍不影響他的高人氣。不過，近日媒體拍到他私下被粉絲包圍時的一個舉動，意外引發熱議。

大陸知名狗仔「攝影劉大錘」本月7日於微博上公開一則有關於華晨宇的影片。只見影片中華晨宇身穿花色襯衫與綠色長褲準備從外面走進下榻的飯店，而他即使戴著帽子、口罩及太陽眼鏡，仍遮擋不了明星光環，一進飯店就受到大批粉絲包圍拿手機猛拍，但影片中的文字強調，「華晨宇自從戀情被曝光後，現在對跟拍特別反感」，因此當華晨宇看到粉絲們拿起手機狂拍時，忍不住伸手撥開前方的鏡頭，直接走進電梯。

而影片公開後，華晨宇的舉動也引發爭議，不過大部分的網友卻表示「這不是粉絲吧，這分明是私生飯在偷拍」、「哪個粉絲追星追到蹲酒店的」、「只能說擋得好，華晨宇在外地錄節目住酒店，這麼多私生都跟到電梯了，而且手機都快貼臉上了還不擋開」、「拒絕偷拍跟貼臉拍不會還有人不知道吧」。

事實上，華晨宇雖在2021年承認與女歌手張碧晨未婚生下1名女兒，但兩人後來也沒有結婚，日前華晨宇還被拍到開車接送小5歲的百萬網紅兼女演員王悅伊回家而爆出戀情，雖他始終沒有對外承認，仍在網路上引發話題。