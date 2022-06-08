櫃買中心將於今（8）日審議君帆工業公司（4584）上櫃案。

君帆公司主要從事液壓元件、氣壓元件及系統整合之開發、製造及銷售業務，董事長為胡進財，推薦證券商是凱基證券、台新證券及兆豐證券，申請時資本額2億4,780萬元。

君帆公司2021年合併營業收入為11億3,692萬元，稅後淨利為1億2,307萬元，每股盈餘為5.06元。2022年第一季之合併營業收入為2億8,354萬元，稅後淨利為3,601萬元，每股盈餘為1.45元。