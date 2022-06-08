消息面：

1.隨著全球29個國家通報的猴痘確診病例和疑似病例累計突破1000例，美國疾病管制及預防中心（CDC）周二將猴痘警示級別從「觀察」提高到第2級「警戒」。

2.美國財長葉倫在參議院財政委員會的聽證會上表示，她預期通膨仍將居高不下，拜登政府可能會在其預算提案上修今年4.7%的通膨預測。葉倫表示美國正在處理「難以接受的通膨水準」，但她希望物價上漲很快就會開始消退。

3.美國財政部擴大對俄羅斯的制裁，宣布禁止美國投資人在二級市場購買任何俄國政府公債和公司債。現行政策僅禁止美國人購買新發行的俄國政府公債和部分俄羅斯公司債。

4.世界銀行發布最新「全球經濟展望」（Global Economic Prospects）報告，考量能源與食品價格大漲、俄國入侵烏克蘭加劇供應斷鏈瓶頸，以及全球央行的升息趨勢，將2022年全球經濟成長預測從4月時預估的3.2%調降至2.9%，為今年以來第2度下修。世銀並警告受到俄烏戰爭影響，全球經濟正面臨陷入停滯性通膨的風險，恐將帶來長期的衝擊。世銀總裁David Malpass表示，如果報告中的風險全都實現，全球經濟成長可能更急遽地放緩，恐導致全球經濟衰退。今年1月世銀預期2022年全球經濟將成長4.1%。

5.美國商務部公布，美國4月商品和服務貿易逆差為870.8億美元，低於市場預期的逆差895億美元，並較3月創下的歷史新高大減19.1%。4月商品和服務進口額月減3.4%，為3,397億美元，創下2020年來新低，亦是去年7月以來首次下滑。出口月增3.5%，為2,526億美元。4月貿易赤字收窄的力道創下史上之最，主要因中國鐵腕封控的防疫措施導致美國進口額遽減，以及美國出口持續增長。

6.根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存增加180萬桶，市場預期為減少180萬桶。上周汽油與餾分油庫存分別增加180萬桶與減少340萬桶。

7.低接買盤進場、美國債息大幅回落，加上避險需求升溫，國際金價止跌反彈，周二紐約8月期金收漲0.5%，為每盎司1852.1美元。其他貴金屬方面，7月白銀漲0.09美元，收在每盎司22.18美元。7月白金跌17.10美元，收在每盎司1012.90美元。9月鈀金跌30.70美元，為每盎司1965.40美元。

8.在需求升高和供應緊張的預期帶動下，周二紐約期油收漲91美分或0.77%，為每桶119.41美元，創下3月8日以來新高。倫敦布蘭特期油收漲1.06美元或0.89%，為每桶120.57美元，創下5月31日以來新高。美國迎來駕車出遊旺季，以及中國放寬防疫封控，使原油需求前景趨於樂觀。伊朗核協議仍然懸宕等消息，加深了對供應面吃緊的擔憂。

9.周二ICE美元指數尾盤跌0.176%，報102.27。日圓尾盤跌0.55%，報132.59兌一美元，盤中一度跌至132.99，續創20年新低。日本央行重申日圓走弱有利於經濟。美國10年期公債殖利率跌破3%，尾盤下跌5.3個基點，報2.985%。