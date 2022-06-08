新光金(2888)旗下元富證券與櫃買中心共同主辦「2022MasterLink x TPEx Taiwan Technology Day」台灣科技論壇，於6月8日至6月10日展開。本次論壇邀請台灣科技產業供應鏈的領導廠商，包含力旺(3529)、環球晶(6488)、綠界(6763)、宜鼎(5289)、景碩(3189)、旺宏(2337)、譜瑞(4966)，和群聯(8299)8間優質企業，與來自海內外機構投資人進行深度對談。並進行櫃買市場發展、推動永續發展成效，以及新能源車PCB新應用機會探討等專題演講。

元富證券總經理張清發表示，資本市場活絡程度對促進國家金融發展扮演極重要角色，因此元富證券致力為上市櫃公司與海內外機構投資人搭建溝通平台，提供企業最新金融市場服務、讓更多優質台灣上市櫃公司前進國際資本市場、提升台灣企業於國際市場能見度，也期盼能吸引更多資金挹注國內資本市場，共同活絡台灣經濟繁榮。元富證券長期舉辦各式投資說明會，主題涵蓋總經面、產業面、商品面等，協助投資人因應金融市場的快速變化、保障投資人權益、促進整體市場健全發展。

在全球減碳浪潮驅動之下，新能源成為下一世代汽車產業新顯學，帶動汽車電動化、汽車共享、車聯網、自動駕駛等等產業的龐大商機。元富投顧研究員洪浚哲在「新能源車PCB新應用機會探討」專題演講中，與機構投資人分享新能源車的市場發展趨勢，並由新能源車設計架構下，分析PCB硬板與軟板設計導入與應用層面，進而探討PCB業於未來應用機會與未來展望。

展望下半年，元富投顧表示，考量烏俄戰爭持續，歐盟進一步針對俄羅斯石油實施禁運，導致原物料價格維持高檔，通膨影響消費購買力；加以Fed因應高通膨，指出多次會議將升息2碼，借貸成本上揚進一步影響消費、投資。目前利率期貨預期今年Fed將升息10~11碼，快速將利率拉回至中性水準之上(2.4％)。觀察最新IMF全球GDP展望，將2022年經濟增長率從4.4％下滑至3.6％，指出全球通膨、貨幣政策面臨高度不確定；主計處最新公布台灣第一季GDP年增率為3.14％，全年GDP從原先4.42％下修至3.91％。回歸金融市場，國際情勢不明，股市高波動呈常態；然證交所公布台股4月底本益比處在12.5倍、股利率則為4.36％，評價合宜，可望提供台股下檔支撐，後續台股將轉為區間震盪，等待進一步通膨降溫訊號。