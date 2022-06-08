無黨籍立委高金素梅（中）赴原鄉，親送物資並了解當地狀況。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

無黨籍立委高金素梅（中）赴原鄉親送愛心防疫物資。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

無黨籍立委高金素梅（中）赴原鄉親送防疫物資，現場民眾反應熱烈更擺出「愛心」手勢，向捐助者致謝。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

無黨籍立委高金素梅長期質疑，政府防疫紓困預算8400億流向，自5月起她發起原鄉防疫物資「緊急號令」，募捐成效斐然。高金痛批，既然8400億預算花得不明不白、要什麼沒什麼，她乾脆利用立法院休會期間，親自上前線加入配送隊伍，直抵屏東與南迴偏鄉，將社會的溫情與愛心送達第一線鄉親手中。透過高金刊出的影片，可見原民同胞們拿到防疫物資，不僅開心更露出感動不已的表情，場面相當震撼。

高金素梅今日（8）在臉書發文表示，防疫紓困預算8400億花得不明不白，要什麼沒什麼。4月份疫情快速擴大，快篩劑一劑難求，偏遠的原鄉更是困難；4月底起，原鄉疫情嚴重，確診數快速攀昇，政府無能，人民只能自救，這就是為什麼她要發起捐助物資到原鄉部落的原因。

高金素梅指出，她發起了「人間有情 社會有愛」活動，成立快篩劑與N95口罩的捐助媒合平台，將社會各界捐助的防疫物資陸續配送部落。正值立法院休會期間，她也加入配送隊伍，6月6、7日兩天，她走完屏東與南迴20個文健站，共同將防疫物資送到第一線民眾手中。

透過高金素梅刊出的影片，原鄉民眾向高金傾訴，疫情爆發後他們常常只能借住在人家家裡，「一人一室」對他們而言根本是不可能的，而且他們就連快篩劑都買不到，來往居民也直言真的很缺快篩劑跟N95口罩。當高金搬出裝滿物資的紙箱，現場老人更眼泛淚光直呼感謝；大家一起緊抱物資，與高金合影擺出「愛心」手勢，大喊：「人間有情！社會有愛！」並向社會大眾表達感謝。