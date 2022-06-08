豐原分局臉書粉絲專頁「豐原警好讚」，舉辦網路有獎徵答活動QRcode，即可參加活動。（警方提供）

常見八類詐騙手法分析訊息照片。（警方提供）

詐騙無所不在！近年來詐騙案件增加，詐騙手法也變化多端，日新月異，各種類型的詐騙讓民眾防不勝防，您是不是也覺得真的是「歸剛ㄟ」，那您知道近年來有什麼樣的詐騙手法嗎？

豐原警分局首次於臉書粉絲專頁「豐原警好讚」，舉辦網路有獎徵答活動啦～豐原警依照今年度高發詐騙手法分析報告，挑選出八類常見詐欺手法，設計共8題的有獎徵答題目，前50名且答題正確者，就可以免費獲得外面買不到的限量贈品寄送到府。

警方指出，Q版男警「葫蘆」跟女警「墩墩」是豐原警分局獨有代表，繼推出電腦桌布跟手機桌布後，本次又再推出限量周邊商品-飲料杯套，飲料杯套採立體邊剪裁設計搭配Q版警察，適逢夏日炎炎人手一杯飲料，既可愛又實用，趕快掃描QR code上我們的臉書粉絲專頁，參加活動拿獎品吧!!

豐原分局長劉安杰強調，希望藉由網路有獎徵答活動互動，讓民眾能更熟悉現有新興的詐騙手法，孫子兵法中說到知己知彼百戰不殆，只要我們能瞭解詐騙集團所使用的招數手法，當我們遇到時自然能輕易的破解，多一份警惕就少一分被害，警民合作共創無詐優質環境。