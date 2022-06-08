網紅米砂跨界AV監製，開啟事業高峰，今年4月公布喜訊，嫁給交往1年圈外男友，愛情事業雙雙豐收，本就常在社群分享生活的她，7日在IG限時動態透露，員工跟她講電話時，不曉得對方正在剪片便開擴音，哪知電話那頭竟傳出「嗯嗯嗯啊啊」的聲音，讓她瞬間感到非常尷尬。

米砂在限時動態中透露，由於家中愛貓有血便，因此帶牠到醫院檢查，後來在貓舍看見另一隻「漂亮貓貓」，就決定把牠領養回家，接著開心曬出貓咪照片「帶一隻小公主回家」，她表示即使本月開銷很大，仍咬牙表示「跟我回家吧……荷包什麼的就破吧」，未料領養手續卻出現意外插曲，讓她尷尬得簡直想找洞躲起來。

米砂透露，當時她和公司員工講電話，前方還有貓舍工作人員，哪知她不知道員工正在剪片，手機開著擴音模式，米砂在限動畫下當時場景，可見她拿著手機卻傳出尷尬叫聲「嗯嗯嗯啊啊」，於是整間貓舍都聽到吟叫聲，不過貓舍人員只是笑著對她說，「那是貓發情聲嗎？」臉上直接出現三條線。

米砂不知道員工在剪片於是手機開擴音，導致電話那頭的吟叫聲直接在貓舍播放出來。(圖/米砂 IG)

事實上，米砂非常疼愛家中貓咪，不料上月她才找算命老師算塔羅，就被叮囑到「不要養貓，會影響財運」原本米砂當下不相信對方，結果1罐貓類保健食品「直接噴了2400元」，她也只能哭喊「老師我錯了」，如今她又因貓咪生病破財，甚至衍生出這起尷尬事故，只能說算名老師還真能神準說出她的運勢。