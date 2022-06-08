晶圓代工大廠台積電(2330)今（8）日召開股東常會，董事長劉德音開場致詞時表示，在全體同仁努力下，台積電近年來各方面都有長足進步，2021年以美元計價合併營收568.2億美元，較前年455.1億美元成長24.9％，今年也預期成長達約30％。

展望未來，由於全球民眾生活數位化加速、公司半導體技術持續領先，台積電正進入一個高結構性成長的幾年。因為如此，擴廠方面必須做好事前部署及準備，也大幅增加公司資本投資。台積電在半導體製造的擴廠，大部分仍會在台灣，但也將延伸到美國及日本。

劉德音表示，這2年來，新冠肺炎疫情造成各地半導體供應鏈混亂，但台積電在生產、出貨極大化及彈性調整方面，公司上下全力以赴，給予客戶最大支持，同時也增加公司與客戶間的信任。

儘管未來疫情、世界經濟及半導體產業循環的不確定性，短期內將持續存在，但台積電在技術領先、製造卓越及客戶信任方面的進步，讓公司準備好迎接未來幾年的挑戰。劉德音強調，持續為股東創造最大價值，是台積電不變的目標。

台積電2022年首季合併營收4910.75億元，季增12.07％、年增35.5％，連7季改寫新高，毛利率55.63％、營益率45.57％雙創新高。歸屬母公司稅後淨利2027.32億元，季增21.96％、年增45.13％，每股盈餘7.82元，亦雙創新高。

台積電總裁魏哲家表示，上半年法說時預期第二季合併營收將介於176～182億美元，毛利率介於56～58％。今年預期不含記憶體的半導體市場將年增約9％，晶圓製造產業年增近20％，若以美元計算，台積電營收年增率將達到或超越展望27～29％區間的高點。

魏哲家指出，今年對領先技術的先進和特殊製程技術需求強勁，將驅動台積電業績成長。公司也持續看到來自5G及HPC相關應用大趨勢，對台積電高效能運算、智慧手機、車用電子及物聯網相關應用的強烈需求。台積電正處於絕佳地位，以掌握產業的結構性成長。