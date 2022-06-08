韓國央行8日表示，由於上季受到新冠疫情影響，當地投資以及支出都在減少，故經濟成長略低於先前的數值。

經季節性調整後，韓國2022年第1季GDP僅季增0.6%，較當地央行4月所預估的0.7%要少一點，同時，也比2021年第4季的1.3%要差許多。不過，若與2021年同期相比，卻大幅增加3%。

在這份最新報告中，韓國Q1民間支出季減0.5%。另外，在建築投資以及設備支出方面，更是大減3.9%。至於韓國上季的出口季增3.6%，進口則下滑0.6%。

先前由於抗疫規定，許多商業以及民眾活動都受到韓國政府嚴格限制。因此，當地經濟成長也備感壓力。但從4月份開始，韓國政府陸續鬆綁社交禁令，專家學者預估，當地第2季GDP應該可以期待。

近日，韓國央行把2022全年GDP預估從3%下修至2.7%。然而，韓國2021年經濟成長為4.1%，增幅是自2010年以來最大。12年前，韓國GDP曾寫下6.8%傲人成績。

不過，全球通膨大增，多數主要央行採取大幅升息手段因應，還有俄烏戰爭尚未結束下，供應鏈斷鏈問題短時間應該無解。因此，全世界的經濟成長可能都會受到牽連。