台股自今年起受到國際情勢動盪的不確定性、聯邦準備理事會升息的公告及本土疫情升溫等因素影響，股價從萬八一路修正約二千點，連帶成交量也隨之萎縮，市場在年初高喊的台股「2萬點」，現在已成mission impossible。而面對未來台股動向該何去何從，麥格理權證副總黃聖傑表示，投資人可先掌握這三大要點，從觀察幾項重要的經濟指標與國際股市間的連動性來作為未來投資決策上的重要參考依據，同時也建議投資人可透過指數型權證商品，多空皆可靈活操作的方式，替手上的資產進行避險或進行更有效的配置。

一、留意美國CPI消費者物價指數與美國聯準會升息預期。觀察過去美國40年CPI物價指數的年增率變化走勢，不難發現它正以近40年來最快的速度攀升，尤其三月更以8.5%來到近40年新高，儘管四月幅度輕微下降到8.3%，仍高於市場預期。而這樣的結果也促使美國聯準會在三月時啟動升息循環，讓市場投資成本逐步墊高，而讓過去在資金充裕的股市行情開始出現調節的變化。建議投資人可持續關注聯準會未來一年的升息動向，來作為投資決策上的重要考量因素。

二、留意台幣匯率走勢與加權指數走勢間的關聯性。觀察過去在特定時期時，台幣匯率走勢多與台股加權指數走勢呈現正相關，如1997年的亞洲金融風暴、2000年的網路泡沫以及2007年的金融海嘯，當台幣匯率大幅貶值時，台灣加權指數也連帶出現明顯下滑的情況。因此可建議投資人未來在判斷台灣加權指數未來長期趨勢的情況時，可多留意近期台幣匯率走勢的變化。

三、留意國際股市與台灣股市走勢的聯動性與影響。觀察過去長期以來美股(S&P500)與台股(台灣加權指數)股價的連動性，不難發現彼此間有著亦步亦趨的正相關特性，因此，在評估台股未來動向時，投資人可多留意美國股市的變化與未來趨勢，當作現階段多空佈局的一個參考。