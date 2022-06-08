4月26日下午，基輔舊城區後來改以「烏克蘭人民自由」為名的拱門下方，工人在拆除一座蘇聯時期象徵烏克蘭與俄國友誼的雕像，現場圍觀的數百民眾不時報以掌聲。

這些工人是奉市政府的命令，拆除這個有40年歷史的銅雕。除此之外，基輔市將拆除大約60個類似的雕塑，並改掉數十條與蘇聯有關的街道名稱或地鐵站名，包括杜斯妥也夫斯基（Fyodor Dostoevsky）和普希金（Alexander Pushkin）等俄國人名都將被移除。

俄國總統蒲亭視烏克蘭為俄國的一部分，而烏克蘭在1991年脫離蘇聯而獨立之後開始的「去俄國化」（de-Russification）進程，成為他對烏克蘭步步進逼的藉口之一。2013年11月至2014年2月，基輔獨立廣場發生示威與革命，親俄的總統雅努科維奇（Viktor Yanukovich）遭到罷黜，莫斯科便在2014年3月併吞克里米亞做為反制，8年後更全面入侵烏克蘭。

學者哈蘭（Oleksiy Haran）指出，蒲亭此舉讓烏克蘭去俄國化加速發展。他說，無論戰時或戰後，烏克蘭國民將更明白身為「烏克蘭人」的意義，更常說烏克蘭語，他們的愛國精神將會提升，社會對烏克蘭歷史的瞭解也將更為深化。

哈蘭在國立基輔莫希拉大學（National University of Kyiv-Mohyla Academy）擔任比較政治學教授，但在2月24日俄軍坦克開進烏克蘭之後，他前往烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）的交戰區支援物資配送。

烏克蘭經歷人為饑荒 去俄國化有歷史背景

他在接受中央社電話訪問時指出，去俄國化是個具有歷史脈絡的反彈。他舉例，在蘇聯時期，烏克蘭人對自己的歷史知之甚少，例如蘇聯否認1930年代烏克蘭大饑荒（Holodomor）是人為慘劇，聲稱當時只是農作物歉收。實情是農作都從烏克蘭運至俄羅斯，再對外輸出牟利，「（烏克蘭）整個村子的人都死了，蘇聯卻口口聲聲說，烏克蘭人註定挨餓，註定得死。當時我們對此實情一無所知」。

烏克蘭向來有歐洲穀倉之稱，但蘇聯獨裁者史達林推行集體農場政策，整肅和流放不願配合的農民，這導致大量擅長耕作的人才流失，穀物產量暴跌，當局又禁止種子、餘糧和商品買賣，甚至沒收糧食，最終導致數百萬人死亡。

哈蘭表示，相關史料檔案於1980年代末期對外開放，1994年後，越來越多歷史真相浮出，民眾更了解俄羅斯帝國及蘇聯對烏克蘭人的所作所為，從而推進去俄國化。

他補充說，烏克蘭和俄羅斯的政治行為、文化不同，俄人多傾向支持專制體制，烏克蘭人則熱愛自由及和平。去俄國化是廣泛的「烏克蘭政治民族」概念，與烏克蘭人民對未來的想像、對民主、選舉與多元主義的堅持以及成為歐洲國的願景都息息相關。

他認為，此後烏克蘭文化將更為普及，包括流行文化，例如以幽默看待當前戰事的烏克蘭搖滾樂，但這個趨勢不能簡化為烏克蘭人傾向根除俄羅斯文化，或不再說俄語。他認為，烏克蘭做為民主國家，會尊重其他國家文化及個人權利。

哈蘭跟烏克蘭的菁英階層一樣，在求學及就業時期都以俄語為主要溝通語言。在野的民意黨（Holos）國會議員索夫桑（Inna Sovsun）也是從小就有必須學說俄語的壓力。

她來自烏克蘭東部邊境城市哈爾科夫（Kharkov），當地通用俄語。她在說烏克蘭語的家庭中成長，但幼兒園時期就得用俄語跟同學交談，並曾因講烏克蘭語遭模仿嘲弄。

從俄羅斯帝國時代開始，多數烏克蘭人認為講俄語較尊貴上流，烏克蘭語為佃農、庶民的語言，目前烏克蘭約 30%人口以俄語為主要溝通語言。索夫桑表示，為扭轉幾世紀以來的俄語政策，及傳遞「說烏克蘭語並不丟臉」等訊息，政府推動若干立法，鼓勵開口說本土語言。

索夫桑指出，由於高等教育完全使用烏克蘭語上課，專以俄語上課的初階學程一定比例的科目也得改用烏克蘭語授課，方便學生日後銜接。此外，年輕一代都懂烏克蘭語，俄羅斯不樂見這個趨勢，但是對烏克蘭而言，這叫落實「歷史正義」。

俄語讓人聯想到侵略 一夕改說烏克蘭語

她說，俄烏戰爭爆發後，許多原本說俄語的人一夕之間自動改說烏克蘭語，「因為俄語已成為侵略者的語言」。入侵俄軍在布查（Bucha）與馬立波（Mariupol）的暴行與破壞帶來巨大創傷，戰事加速民間自發的去俄國化趨勢，她的一名說俄語的友人已有身孕，打算兒子出生後，只教他說烏克蘭語。另一名原本只說俄語的親友堅持改以烏克蘭語溝通，即使常為說得不好而道歉。這只是她身邊眾多例子之一二。

索夫桑說，「俄羅斯文化是殖民烏克蘭的工具之一」。延續前蘇聯時期的政策，烏克蘭學童在校讀的文學作品多出自俄羅斯作家之手，近年烏克蘭學校開始檢視文學課程中俄羅斯文學的占比，試著切割烏俄文化連結。烏克蘭也通過法律，禁用蘇聯標誌，並要求拆除蘇聯時期政治人物的紀念碑。烏克蘭各地廣場原本都有列寧（Vladimir Lenin）銅像，如今已不多見。

戰事造成的情感、認同撕裂，還擴散到其他層面。烏克蘭東北部大城哈爾科夫的市長切列霍夫（Ihor Terekhov）對中央社表示，哈爾科夫已解除與莫斯科、聖彼得堡（Saint Petersburg）、諾佛哥羅（Nizhny Novgorod）以及新西伯利亞（Novosibirsk）等城市的姐妹市關係。

他說，俄軍屠殺烏克蘭人民，摧毀城市，即使哈爾科夫9成人口說俄語，「但我們還是不折不扣的烏克蘭人」。非但如此，哈爾科夫所有市民都見證俄軍的駭人行為，如今對俄國抱持比烏克蘭中、西部地區民眾更為激進的看法。

在烏克蘭大部分地區，跟蘇聯或俄羅斯有關的象徵在被加速移除，但在南部遭到俄軍攻占的刻松（Kherson）地區一個小鎮，俄軍已重新豎立列寧的雕像。同時，有些烏克蘭民眾對於部分歷史偉人的雕像被拆或街道改名也有意見。

但那天下午在基輔烏克蘭人民自由拱門的廣場上，建築師米霍羅多斯基（Serhii Myrhorodskyi）看著工人把俄烏友誼雕像拆毀，神情顯得相當興奮。40年前，就是他創作了這個雕像。

他告訴英國衛報（The Guardian）說，拆掉這座雕像是應該的。他說：「（我們）跟俄國沒有友誼，只要蒲亭和他那夥人還在世，未來很長時間也不會有任何友誼存在。等他們死了，也許等個30年，情況就會改變。」（編輯：陳正杰）1110608