男子林秉樞涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴與拍攝不雅照，今年初遭檢方依8大罪狀起訴，羈押至今，他不滿新北地方法院裁定限制他檢閱證據資料提抗告，台灣高等法院將原裁定撤銷，發回重裁；高嘉瑜則透過律師發聲，痛批高院的裁定對社會荒謬、對被害人殘酷到不可思議。對此，林秉樞律師團隊發聲明回應，若沒閱卷，就不會知道林與高是「相愛相殺」、深愛對方又各有性格上缺點的親蜜戀人。

林秉樞的律師團隊7日晚間發布聯合聲明回應提抗告成功一事，聲明指出，辯護人並無獨立且強制力的調查權，卷證即成為辯護人尋找有利被告事證的主要來源，那些遭檢察官提起公訴時可能忽略的有利事證，藉此來稍微彌補檢辯雙方在蒐證上不對等地位，以及卷證資訊的落差。

林的律師團隊表示，但此案自移送法院起，檢察官送交法院的卷證即大量被編列為不公開，限制辯護人不能接近，對案件「一無所知」的辯護人，若不能閱卷時，就好像被人蓋布袋只能白白挨打一樣，根本無從辯護。直到律師團為此反覆聲明異議與爭取，才有裁定所指「區分可閱」的內容。

林的律師團隊續指，若非閱卷，律師團不可能發現，本案卷證所呈現的雙方的相處關係，與媒體大肆報導的情況有顯然出入；根據雙方互動的情況，這應該是一對「相愛相殺」、深愛對方又各有性格上缺點的親蜜戀人，此資訊，與目前社會輿論普遍認為，被告就是渣男、就活該人人喊打，這樣單薄、片面的惡劣形象明顯不同。

對此，針對高嘉瑜對裁定結果提出質疑，高院也回應，本裁定撤銷發回理由，是說明原法院區分可重製卷宗、可檢閱不可重製卷宗及無關卷宗不予提示等類，並未說明限制辯護人重製之法律依據及分類標準，乃屬理由不備，應由原法院加以補充及說明。

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