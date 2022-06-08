近2年爆發的「晶片荒」可能快要終結了！陸媒報導，全球類比IC龍頭德州儀器（TI）日前示警，今年下半年供需緊張將緩解，意味晶片價格面臨下跌壓力；同時傳出，德儀部分晶片3 月市場價格還是 100元人民幣左右，但現在20元人民幣就買得到，價格跌幅達8成。專家提醒，台灣相關 IC 設計廠今年來股價已重挫，德儀的利空不見得短線再急跌，但溫水煮青蛙才可怕。

德儀占全球類比 IC市占 20％，絕對是其他晶片廠的風向球，近日向客戶發出示警，下半年供需失衡狀況將得到緩解，意味晶片將跌價。為此大陸晶片廠也開始調整策略，晶片漲價的態勢出現轉變，甚至開始可以議價。

大陸業內人士透露，德儀部分晶片 3 月市場價格還是100元人民幣左右，但現在 20 元就可買得到，跌幅高達 8 成，主要是德儀投資 300 億美元計畫建造四座工廠，其中一座將在 2022 年下半年投產，另外一座預計 2023 年年初投產，所以從今年下半年開始產能大幅增加。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，過去二年晶片供不應求而價格大漲，類比 IC 首推電源管理晶片及驅動 IC，但現在受手機、PC、面板終端需求不振，價格自第二季開始鬆動。

他分析，電源管理 IC 指標矽力 - KY、致新、茂達 ，驅動 IC指標聯詠、天鈺、敦泰等，這些公司過去二年 EPS 出現驚人成長，接下來將逐漸回到疫情前、2019 年獲利水準，這些 IC 設計今年來股價已重挫，德儀的利空不見得短線再急跌，但溫水煮青蛙才可怕。

蔡明彰指出，2022 年下半年到 2023 年初的庫存修正，供需漸趨平衡，不會缺貨，晶片的多頭循環因而結束，但各大晶圓在 2020～2024 年間共有86 家新晶圓廠擴廠項目，目前已有35條晶圓生產線開始建造，一般晶圓廠需要 2 年以上時間興建，頭已洗下去，建造到一半不可能不做，但未來產能過剩，必然最後衝擊到晶圓代工。

他強調，儘管晶圓代工今年 EPS 仍看好，不過成熟製程的晶圓代工下半年就會成長放緩，聯電 、世界、力積電這波是反彈逃命，先進製程台積電在下半年出現營運高峰，2023 年才會衰退。