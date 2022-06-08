我國20歲網球小將曾俊欣繼續在國外奮鬥，目前在布拉提斯拉瓦挑戰賽拿下首勝，而這一勝對他來說意義重大，目前世界排名104的他有望將排名升到98，正式踏入百大，若如願達成，將成為台灣男子網壇第3人，加入前輩盧彥勳(最高33名)和王宇佐(最高85名)的行列。

有「夜市球王」之稱的曾俊欣今年可說是大豐收，前陣子成功闖入法網會內賽，可惜最後不敵對手止步首輪，但他接著在波蘭波茲南挑戰賽闖進8強，今天又成功拿下布拉提斯拉瓦挑戰賽首勝，氣勢如虹，他的世界排名預計將進入百大98名，為台灣男網再創新頁。

曾俊欣今年表現出眾，從法網會外賽一路殺進正賽，首戰對決法國地主選手卡佐(Arthur Cazaux)，以6：1、6：1輕鬆勝出，第二戰強碰同胞莊吉生，以7：5、6：4艱苦拿下，最後則淘汰德國選手史泰比(Cedrik-Marcel Stebe)，成為台灣男網史上第4人，也是我國史上首位3連勝殺入會內賽的新星。

曾俊欣非常年輕，過去大多參加青少年等級賽事，曾在2018年摘下青少年澳網亞軍、法網冠軍、溫網冠軍，也闖進美網4強，奪下4座ITF未來賽冠軍和1座亞軍，2021年他在葡萄牙馬亞獲得職業生涯首座ATP挑戰賽冠軍，2022年的2、4月則再添2冠，目前在ATP挑戰賽有3冠3亞的成績。