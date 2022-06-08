近日梅雨連綿，家裡的米桶不小心就長出了米蟲，這樣還能吃嗎？另外想要煮出粒粒飽滿又不軟爛的好吃米飯，專家指出，只要拿捏好水量、浸泡時間，並且在烹煮前加點白醋及食用油，就有機會煮出品味高檔的米飯。

●潮濕天更要防米蟲 買回先冷藏能減少蟲害

農委會指出，臺灣稻米蟲種類超過百種，但常見為米象、穀蠹、麥蛾、外米綴蛾等4種。以家中最常見的米象來說，會產卵在米粒中，因此若是存放在室溫又潮濕處，蟲卵就有生存的條件。專家提供減少米蟲生長的關鍵：

1.挑選不超過2公斤的小包裝，不要囤積過久。

2.買回家後，可以先將整袋米放進冰箱冷藏區，就能抑制蟲卵生長，大約可維持3個月左右不會長出米蟲。

3.不建議將白米放進冷凍庫。即使凍死蟲卵，但米粒解凍易斷裂，影響口感。

4.清洗時用手輕輕攪動一下，用水掏洗、就能將蟲體與米粒分離。大約清洗2-3次即可。

煮飯用這 「兩招」 讓米飯口感更好！(影音來源/行政院農委會)

農委會專家指出，煮飯都會經過高溫烹煮，清除蟲體後的白米還是可以食用。但也不建議白米存放過久，若是發現米粒變黃、發霉變黑、無透明度，都已變質不可食用。

●煮出粒粒分明香甜米飯 專家：浸泡、「加油添醋」很重要

要煮出好吃白米飯，水量必須拿捏好。原則上1杯白米加上1.2杯水，可以使用50度左右的溫水，煮前先浸泡約30分鐘。專家指出，米粒浸水的主要目的在於使水份能充份進入米中，並活化米粒中的澱粉酵素，使澱粉較容易轉變成游離糖及完全熟化，增加飯粒甘甜味及黏彈性。

要開始烹煮前，可以在浸泡過的白米中加入少許白醋與食用油，這是提升白米甜味以及讓米粒顆顆分明、看來晶瑩剔透的關鍵。

●怕血糖飆就這樣煮 同時吃進白米香甜與糙米營養

白米飯雖然好吃，但對於需要調控血糖者，必須適切拿捏分量。如果想要有飽足感、又想有米飯的香甜口感，可以用白米與糙米混搭的方式。

專家建議，初期吃糙米飯者，通常是3杯白米搭配1杯糙米，慢慢適應糙米的口感，接著就可以調整白米與糙米的比例，如1杯白米搭配1杯糙米。如要避免口感不一的狀況，可先將糙米單獨浸泡半小時後，再加入白米一起烹煮，就能同時享有香甜口感與膳食纖維、多樣維生素，也可以穩控血糖，一次吃進完整營養。