15歲表妹早戀19歲女 表哥氣炸押人開槍逼分手

20歲廖姓男子獲知15歲張姓表妹，最近與19歲陳姓女子交往，認為表妹太過年輕，不應該這麼早談戀愛，7日凌晨夥同2名友人，將陳女約至新北市瑞芳區談判，期間廖拿出鎮暴槍恐嚇對方，後來又將陳女押至西門町康定路繼續逼迫分手。

萬華警方獲報後，調閱監視器鎖定廖嫌車輛，廖見警方上門才放人，全案依妨害自由、傷害等罪偵辦。

警方調查，廖日前獲悉表妹與人談戀愛，對方是名19歲女子，認為一定是陳女哄騙，讓涉世未深的表妹墜入情網，7日凌晨約陳女到瑞芳談判。

過程中陳女表示兩情相悅，廖沒道理阻攔，雙方一言不和，廖即拿出預藏的鎮暴槍恐嚇，過程中還開槍打中陳女左手，而因談不攏，廖隨後又將陳女帶至康定路民宅，強烈要求兩人儘快分手。

萬華警方接獲民眾報案，西門町疑有女子被人押走，緊急比對監器視後，鎖定廖的車子以及停放地點，警方趕至現場時，廖這才放出陳女，並向警方表示是為了關心表妹才會這樣做，警訊後3人均被依法送辦。

萬華分局呼籲，民眾遇有感情糾紛，應循理性途徑解決，切勿訴諸暴力手段，發生暴力行為警方將全力偵辦到底，絕不寬貸。