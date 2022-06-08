有「台灣西城秀樹」稱號的資深藝人曹西平（四哥）近年常在臉書回顧過去和藝人朋友的歷史合影，出道多年的他合作過的藝人不勝枚舉。最近他曬出和「台灣第一美人」胡茵夢的合照，直言在過去那個沒有修圖、沒有整型的時代，胡茵夢的美是無可匹敵的，他認為：「這才叫是明星，現在藝人怎麼敢說自己是仙女。」

曹西平今(8日)凌晨發文說所謂的仙女和仙氣，站在胡茵夢旁邊沒人敢說是第一，他讚胡茵夢不僅外型亮眼，留著披肩長髮、說話輕聲細語，加上學歷好、英文佳，隨便走出來就是人群中鎂光燈的焦點，「現在藝人怎麼敢說自己是仙女，我都快要昏倒了，還敢說充滿了仙氣哎我都想笑啊」。

胡茵夢私生活神秘，少和外界接觸。（圖／中時資料照片）

曹西平進一步透露，胡茵夢不僅底子好，還很會穿衣服，唱歌也好聽，久未在螢光幕前看到胡茵夢，讓曾和本人合影的曹西平十分想念，但他也強調：「不管她幾歲我相信她肯定維持的非常好，因為她就是美人胚子，不需要太多的化妝修飾她就是美」，更說胡茵夢最適合的歌曲絕對是〈一簾幽夢〉。

曹西平發文。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團臉書）

胡茵夢的私生活充滿了神秘感，曹西平透露就他所知平時胡茵夢不太與外界往來，很開心40年前有機會跟胡茵夢本人合照，「這場聚會有很多超大咖的歌星跟明星，永遠難忘，不管時間經過多久了，她依然就是好棒的明星」，其他網友回應：「以前藝人是真材實料，無加工，所以真正的俊男美女」、「胡茵夢姐姐真的非常美」、「她真的是天然仙女，不是人工美女，氣質出眾」、「實至名歸，70年代的第一美才女，無人能出其右」。