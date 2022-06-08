經徐婦與朱男母子倆溝通後，朱男確定該筆款項只是供平時生活開銷使用，非常感謝警方及郵局人員細心查證，守護人民的辛苦錢。（民眾提供）

「小心不蝕本！」大雅分局潭北派出所警員賴國峰、鄭郁儒，日前接獲潭北郵局通知稱一名年長婦人臨櫃提領一筆現金，對於金錢用途交代不清？疑似遭到詐騙，請警方到場協助釐清。警方到場查證，確定該筆款項只是供平時生活開銷使用，並非遭到詐騙，警方及郵局人員的細心查證，為守護人民的辛苦錢嚴加把關。

警方獲報到場後，發現該名75歲徐姓婦人欲提領50萬元，不論郵局人員及警方如何對其關懷提問，徐婦都只說：「生活要用」，員警見狀覺得不妥，在取得婦人同意後，便驅車前往其住家通知家人；老婦人的兒子朱男聽聞此事，立刻與警方一同前往郵局。

經徐婦與朱男母子倆溝通後，朱男表示，母親平時鮮少與外界聯絡，亦無手機及室內電話，因年紀大了久久才至郵局領一次錢，確定該筆款項只是供平時生活開銷使用，並非遭到詐騙，非常感謝警方及郵局人員細心查證，守護人民的辛苦錢。

潭北派出所副所長林錦鋒強調，為有效阻止詐騙案件發生，警方與轄內金融機構皆建立密切的聯繫管道，尤其潭北郵局就在派出所對面，只要接到通知有疑似遭詐騙情形，便會在第一時間派員前往查證，為民眾的財產嚴加把關，多一份關心提問，少一個詐騙被害人。