受梅雨鋒面影響，各地雨下不停，一名男網友表示，回到家會將雨衣掛著晾乾，也會再用電風扇加速風乾，但內裡卻散發臭味，他上網詢問有什麼方法可去除雨衣的臭味，釣出許多網友分享訣竅，.強調一定要用水洗，且雨衣兩面都要曬乾，另外也有人建議買兩件交替穿。

原PO昨（7）日於臉書社團《爆系知識家》指出，雨衣常常還沒來得急乾，隔天出門又濕了，他表示，除將雨衣掛著晾乾外，也會再用電風扇加速風乾，但乾了之後內面卻散發異味，令他十分困擾，「有什麼方法可以解決嗎？」

疑問曝光，許多內行網友分享曬雨衣的正確方式，「那個是雨水的味道啊！所以一定要水洗，再風乾，隔天味道才會消除」、「平常要翻面風乾再收納」、「內外都先用布擦過，若吊在密閉空間，就要用除濕機，一定不會臭」、「有味道就先用水沖洗內外層，不需特意刷洗，再晾乾就好，但是過髒過舊，就要換新的」、「定期洗雨衣很重要」、「不建議用電風扇，除濕機會比較好」。

留言中也有人建議原PO買兩件雨衣交換穿，「每天下雨，雨衣很難乾，多一件可替換」、「買兩件替換，臭臭的雨衣，可以先過水一下再晾」、「買兩件輪流穿，偶爾用蓮蓬頭沖一下晾乾，下雨天沒乾也不要放機車坐墊裡面，有流汗一定要洗」。