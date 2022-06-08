有「南韓最長壽主持人」之稱的資深男星宋海（송해），出道近66年的他，因主持長壽歌唱節目《全國歌曲大賽》（전국노래자랑）受到南韓觀眾的喜愛，但隨著年紀的增長，近幾年也爆出他因身體狀況不佳頻繁進出醫院的消息，令粉絲相當擔心，只是沒想到他3月份才宣布從新冠肺炎康復，卻在今（8）日稍早傳出離世的噩耗，讓外界震驚不已。

根據南韓媒體的綜合報導，宋海近幾年身體狀況不佳，曾多次進出醫院，今年1月健康再度亮起紅燈送進醫院治療，事後雖順利出院休養，卻又在3月份感染新冠肺炎，之後雖痊癒卻更頻繁住進醫院。但隨著南韓當局對於疫情逐漸解禁，由宋海所主持的《全國歌曲大賽》，睽違2年也再度深入各地錄影，不過宋海卻缺席了上周日的節目錄製，改由代班主持人上陣，當時他接受採訪時否認身體欠佳，只表示因上了年紀又生病，長時間坐車會造成身體負擔才缺席錄影。

沒想到才過短短幾天，便傳出他在家中離世的消息，享耆壽95歲。與他熟識的喜劇演員嚴龍洙接受採訪時，難過證實這個噩耗，表示「前幾天才和前輩通過電話，聲音也很宏亮，沒想到今天一早就接到他同住家人的電話，說他在家中廁所昏倒。實在太突然了」。

事實上，被封為「國民MC」的宋海，因執掌KBS長壽音樂節目《全國歌唱大賽》長達34年受到南韓民眾的愛戴與尊敬，過去他還曾橫跨北韓主持節目，而獲得金氏世界紀錄的肯定，成為「最高齡音樂節目主持人」（Oldest TV music talent show host）保持人。如今這位陪伴南韓民眾多年的主持人驟然離世，也讓許多民眾悲痛萬分。