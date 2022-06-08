確診者遺體火化爭議延燒多日，中央流行疫情指揮中心陳時中表示，「盡速火化就是24小時」，台南市長黃偉哲今天說，指揮中心把盡速火化、盡速處理明定為24小時，這也是順應大家的認知，「我們對此說法，表示尊重。」針對有家屬希望能瞻仰確診死亡親人最後一面，黃偉哲說，需要充分配套措施。

黃偉哲說，疫情剛流行時，大家覺得非常恐慌，可是COVID-19並沒有被列為第一類法定傳染病，而是第五類法定傳染病，第五類法定傳染病並沒有強制規定24小時，只是當時民眾看到其他國家疫情的新聞，大家也都覺得24小時是合理的。他說，現在指揮中心明定盡速火化為24小時，是順應大家的認知，他對此表示尊重。

他也提到，台南這2年來因疫情過世的人數並未陡升，殯葬處理量能還足以因應，目前為止，疫情高峰逐漸南襲，除要努力減少確診數也要防止中重症發生，即使發生中重症也要減少死亡發生，醫療量能目前也這部分為重。

針對有部分家屬希望能瞻仰確診死亡親人最後一面，黃偉哲說，實務上仍有技術須克服，配套措施如入殮時，需有隔離措施讓家屬瞻仰，以及專人整理大體等都需要充分的配套處理。

台南市殯葬管理所指出，目前南區殯儀館每天約火化10具確診者遺體，柳營每天約2到4具，經與家屬溝通，均採取一進場就盡速處理，因火化時間為早上8點到下午5點，夜間跟凌晨送進殯殯館的則於隔天早上火化，原則上都是「盡速」火化。至於已裝進屍袋後的遺體也不再打開，因此也沒有開放家屬瞻仰。