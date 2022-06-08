歐盟推單一充電埠再有進展，歐盟各會員國和歐洲議會在周二完成協議，對於手機、平板電腦、照相機等的充電將使用單一的USB Type-C接口，受影響最大的蘋果iPhone最遲在2024年更換其充電埠。

該提案在一個月前，先在歐洲議會一個委員會通過。

蘋果尚未對該報導提出評論。蘋果先前指出，歐盟該提議將損害創新。

歐洲議會在聲明中表示，到2024年秋季，USB Type-C將成為歐盟所有手機、平板電腦和照相攝影機的通用充電埠。

歐盟的工業事務主管Thierry Breton說，該提議將為消費者節省2.5億歐元(約2.67億美元)。Breton還表示，將允許無線充電等新技術出現並成熟，同時不會讓創新成為市場零碎化和消費者不便的根源和原因。

該法規生效後40個月內，筆記型電腦將必須接著遵守法規。而歐盟行政高層未來將有權力協調不同的無線充電系統。

分析師表示，該決議還涉及到電子閱讀器、耳機和其它技術，這意味著此法規也將對三星、華為等裝置製造商產生影響。

主導該法案的歐洲議員Alex Agius Saliba說，「感到驕傲的是，筆記型電腦、電子閱讀器、耳機、鍵盤、電腦滑鼠和攜帶型導航裝置也被包括在內」。