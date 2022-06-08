法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐率跨黨派議員團搭機抵台，外交部政務次長曾厚仁前往接機。(外交部提供)

法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐率跨黨派議員團搭機抵台，外交部政務次長曾厚仁前往接機。(外交部提供)

法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐率跨黨派議員團搭機抵台，外交部政務次長曾厚仁前往接機。(外交部提供)

法國參議院訪問團於今天抵達台灣，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統將在6月9日上午接見訪團，並頒贈友台小組副主席葛里歐「大綬卿雲勳章」，期待透過此次交流，推進台法關係持續密切合作，共同為全球民主韌性及繁榮發展積極貢獻正面力量。

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐跨黨派國會議員訪問團於今（8）日上午抵達台灣，展開至6月13日訪問行程，張惇涵表示，總統府表達誠摯歡迎之意。

他說，這是繼去年10月法國參議院友台小組主席李察訪團，及去年12月法國國民議會前議長戴扈傑訪團後，在短短一年內法國國會第三度組團訪台，再次印證台法關係日益緊密友好。

此行也是葛里歐繼2018年之後，第二度訪問台灣。訪團成員另包括：法國參議院財政委員會副主席艾伯雷、高夏帆、瓦特博磊，以及海路鐸共5位跨黨派國會議員。

張惇涵說明，葛里歐是長年力挺台灣的國際重要友人。歷年來，為支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）及「國際刑警組織」（INTERPOL），多次向法國政府提出書面及口頭質詢。去年5月，更與參議院友台小組主席李察共同領銜「支持台灣參與國際組織工作」決議案，獲得參議院高票一致決通過，並創下法國參議院通過友台決議案的首例。

他強調，台灣與法國為理念相近的民主夥伴，共享自由、平等、博愛與人權等普世價值，訪問團此行將就全球及區域安全情勢、科技創新、產業供應鏈及其他台法共同關注議題，與台灣各界交換意見。期待透過此次交流，推進台法關係持續密切合作，共同為全球民主韌性及繁榮發展積極貢獻正面力量。