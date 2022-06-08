法國參議院訪問團於今天抵達台灣，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統將在6月9日上午接見訪團，並頒贈友台小組副主席葛里歐「大綬卿雲勳章」，期待透過此次交流，推進台法關係持續密切合作，共同為全球民主韌性及繁榮發展積極貢獻正面力量。
法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐跨黨派國會議員訪問團於今（8）日上午抵達台灣，展開至6月13日訪問行程，張惇涵表示，總統府表達誠摯歡迎之意。
他說，這是繼去年10月法國參議院友台小組主席李察訪團，及去年12月法國國民議會前議長戴扈傑訪團後，在短短一年內法國國會第三度組團訪台，再次印證台法關係日益緊密友好。
此行也是葛里歐繼2018年之後，第二度訪問台灣。訪團成員另包括：法國參議院財政委員會副主席艾伯雷、高夏帆、瓦特博磊，以及海路鐸共5位跨黨派國會議員。
張惇涵說明，葛里歐是長年力挺台灣的國際重要友人。歷年來，為支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）及「國際刑警組織」（INTERPOL），多次向法國政府提出書面及口頭質詢。去年5月，更與參議院友台小組主席李察共同領銜「支持台灣參與國際組織工作」決議案，獲得參議院高票一致決通過，並創下法國參議院通過友台決議案的首例。
他強調，台灣與法國為理念相近的民主夥伴，共享自由、平等、博愛與人權等普世價值，訪問團此行將就全球及區域安全情勢、科技創新、產業供應鏈及其他台法共同關注議題，與台灣各界交換意見。期待透過此次交流，推進台法關係持續密切合作，共同為全球民主韌性及繁榮發展積極貢獻正面力量。
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