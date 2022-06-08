新北市正在打造更美的城市，工務局將自然生態與城市景觀融合，營造別具特色的公共工程，翻轉城市新美學。今年下半年起包括三貂嶺自行車道、台北氣象站(板橋站區)、府中雙城美學計畫及新北市美術館四大建設將陸續完工啟用，帶給民眾耳目一新的視覺新體驗。

施工的新北市三廣場（府中、市民及站前）年底前完工後，融和新舊城區的城市景觀，為新市打造美學示範基地。新北市政府提供

今年將完工的台北氣象站，外觀以345片不規則節能板打造天氣圖等壓線的獨特造型，回應大自然氣象風貌。新北市政府提供

將新北市建設成為宜居城市，是侯友宜市長上任以來積極推動的方向，新工處長王益翔今（8）日於市政會議中以「翻轉城市新北新美學」為題，細數自侯友宜市長上任後力推城市美學，自108年迄今已開闢9條道路，活絡城市路網；改建7座橋梁，提升防洪功能；代辦市府各局處27座建築物；興闢23處綠地公園，融入美學概念，翻轉城市意象，實現安居樂業的承諾。

王益翔指出，今年將完成的城市建設，其中強調友善生態環境的「三貂嶺自行車道」；以人本環境結合城市美學的「府中雙城計畫」；連結大自然美學意象的「臺北氣象站(板橋站區) 」及「新北市美術館」，將於下半年與市民見面。

王益翔說，即將於7月試營運的三貂嶺自行車道，是由塵封35年的鐵路隧道轉型，連結雙溪車站與瑞芳三貂嶺隧車站，沿途豐富的自然生態景觀，滿足了民眾的五感體驗。

此外，佇立於大漢溪河畔，仿蘆葦環繞的「新北市美術館」，將與鶯歌陶瓷博物館、陶瓷老街、三峽老街、客家園區等在地藝文特色串連，可望成為北部重要的藝術文化觀光廊帶。而台北氣象站外觀則以345片不規則節能板打造天氣圖等壓線的獨特造型，回應大自然氣象風貌外，也達到節能友善環境的效果。

府中雙城美學計畫除了雙軸（縣民大道、北門街、府中路、重慶路）已完工外，刻正如火如荼施工的三廣場（府中、市民及站前）年底前完工後，融和新舊城區的城市景觀，為新市打造美學示範基地。

王益翔強調，新工處團隊在美學及品質的用心，已連續9年獲得公共工程金質獎的肯定，進而獲頒「第21屆公共工程金質獎」特別貢獻獎殊榮，成為六都唯一獲獎的工程單位，未來團隊將持續為市民創造更多新美學建設，建構幸福城市。