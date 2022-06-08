炎炎夏日推新菜，王品集團集合王品牛排、THE WANG、藝奇三大品牌，推出41款價格超親民的全新夏日外帶餐點，從王品牛排法式紅酒燉牛肉、米其林餐廳THE WANG龍蝦義大利麵，到藝奇大份量握壽司…等，單身貴族、小家庭、上班族、居家上班者都能滿足，為鼓勵外帶，更首度提供由西裝管家將現做餐點親送到府。

「王品牛排」推出法式紅酒燉牛肉，嚴選第6對帶骨王品牛小排，以多種蔬菜、香料及紅酒燉煮1小時，搭配經典的馬鈴薯泥與季節配菜，消費者在家也能品嘗到法式經典名菜；焗烤海鮮法式圓麵包，以洋菇、杏鮑菇、巴西里炒製的主廚特製白醬加上鮮甜的鮮蝦、花枝等海鮮，再搭配烘烤過濃香牽絲金黃起司及酥脆麵包，獨特迷人的法式風味超飽足。松露脆薯，口感酥脆薯條搭配松露醬及現刨帕達諾起司，非常適合當作下午茶及宵夜點心。鼓勵消費者外帶，王品牛排推出外帶滿1000元，現折120元的優惠活動。

米其林餐廳「THE WANG」推出乾式熟成牛肉製成的波隆那肉醬鳥巢麵，採用義大利波隆納在地的經典作法，以熟成牛肉、番茄為基底，現刨上濃郁帕達諾起司，可嚐到番茄肉醬與厚實熟成牛肉，為了襯托醬汁的渾厚風味，使用鳥巢麵體，口口都吃得到完美比例的麵與肉醬；還有以龍蝦高湯為基底，可嚐到整塊完整龍蝦肉的龍蝦鮮味義大利麵、龍蝦燉飯及香濃海味與Q彈的龍蝦肉龍蝦濃湯，在家吃飯也可享受最頂級的米其林滋味。

王品集團希望將服務延伸到自家餐桌，THE WANG針對台中市民推出「管家送餐到府服務」，由西裝管家將現做餐點親送到府；另避免多接觸，首次將侍酒服務還原到消費者家中，推出「線上侍酒服務」，凡點餐就有侍酒師提供專業線上諮詢，為貴賓所點的餐點搭配適合酒款，取餐時再附上品飲小卡，詳盡說明品飲溫度、酒質、風味及整體餐酒搭配特色，將尊榮體驗帶回家。

藝奇餐盒不只有釜飯，「藝奇」主廚設計兼具視覺與味覺的特選握壽司，每日以新鮮食材現握大份量壽司，集合最受歡迎的肥美海鮮，包含干貝、鮮蝦、鮪魚、炙燒鮪魚、鮭魚、炙燒鮭魚、玉子…外帶一盒就能吃到藝奇人氣壽司，搭配清爽味噌湯，飽感十足；軍艦壽司盛合，匯集4款主廚每日現切海鮮，紅甘、鮪魚、蟹肉、鮭魚卵握成大份量軍艦壽司，滿載著多重的鮮甜海味，夏日清爽首選；和牛握壽司，嚴選肉質甜醇、富彈性、嫩度適中的和牛肉製作，再由料理長慢火炙烤20秒，可品嘗到和牛油花最濃郁的鮮美滋味，和牛與醋飯滋味交融，是炎炎夏日最美味的選擇。